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NBA》公鹿小將下半季慘遭冷凍 主帥受訪點出殘酷事實

2025/03/03 22:14

A.傑克森。（資料照，今日美國）A.傑克森。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕公鹿二年級生A.傑克森（Andre Jackson Jr.）今年上半季大多都擔任球隊先發，但他在下半季開始後的上場時間卻大幅降低，對此總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在受訪時說明做出陣容調整的原因。

瑞佛斯在接受媒體訪問時表示：「球隊現在加入了其他我認為可以填補他角色的人，他在場上的數據並不好，尤其是亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在場上的時候。」

A.傑克森在今年球季的54場比賽中，有43場都是以先發的角色出賽，但他2月下旬開始，就失去了上場的時間，在公鹿最近的6場比賽中，他有3場比賽完全沒有上場，另外3場總共只上5分鐘，而這6場比賽，公鹿總共贏了5場。

對此瑞佛斯將功勞歸功於在交易日前加入的球員，包含波特（Kevin Porter Jr.）及庫茲馬（Kyle Kuzma），前者在場均15分鐘的上場時間裡，繳出場均8.4分的成績，而庫茲馬則在平均34分鐘的上場時間裡，場均得分為14.8分。

A.傑克森在本季場均16.5分鐘的上場時間哩，場均僅得到3.7分，不過由於在陣中禁區主力波提斯（Bobby Portis）因服用禁藥遭禁賽25場的狀態下，瑞佛斯最終補充提到，A.傑克森接下來會在球隊需要的時候以替補身份上場。

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