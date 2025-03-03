都市下坡賽》台灣車手江勝山遠征智利完賽 斯拉維克榮膺「港口之王」

越野登山車手江勝山遠赴智利挑戰2025 Red Bull Valparaiso Cerro Abajo賽事。（Red Bull提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第21屆全球最極限的都市下坡賽事，捷克車手斯拉維克（Tomas Slavik）在智利瓦爾帕萊索以2分18.828秒第4度奪冠，榮膺「港口之王」；至於首位參戰的台將「阿丹」江勝山則以第30名順利完賽。

斯拉維克去年因賽程初幾秒內車鏈斷裂遭遇挫折後，2025 Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 站帶著明確目標強勢回歸，決心雪恥重返榮耀的他，不但成績突破紀錄，最高時速更達54 公里，自2017、2018、2023年後，第4度贏回冠軍榮耀，斯拉維克說：「資格賽時遇到一些問題，也犯下幾個失誤，但在決賽我表現相當完美。某些路段稍微放慢速度，以確保彎道處更穩定發揮，這通常是我的強項。」

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我國首屈一指的越野登山車手江勝山，在贏得2024 Red Bull Tlang Ruam的印度站冠軍後，遠赴智利成為首位挑戰這項賽事的台灣車手，雖然臨場表現稍不如歐美勁敵，已汲取寶貴經驗，讓「阿丹」更有信心角逐接下來賽事。

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