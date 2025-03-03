中職》陳傑憲的蔡姓經紀人爆不明金流 獅領隊：仍持續與他洽談

陳傑憲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「台灣隊長」陳傑憲和統一獅的史上最大合約仍在等待最後確認，但今天（3日）爆出陳傑憲委託談約的蔡姓經紀人與躍樂運動行銷股份有限公司（簡稱躍樂公司）爆出財務糾紛，也讓躍樂和球員工會都發出聲明。對此獅隊領隊蘇泰安表示，球團仍與陳傑憲委託的蔡姓經紀人進行洽談，而他也是球員工會認證的經紀人，雙方談約不受影響。

獅隊已在上週三宣布開出基本薪資總額逾1.6億的10年合約給陳傑憲，但仍在等待他做最後確認，而陳傑憲本人也在上週五首度針對合約做出回應，表示獅隊真的很用心要讓他變成統一人，只是還有些細項仍在做調整，會再請經紀公司處理。

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但近日棒球圈內就已盛傳陳傑憲的蔡姓經紀人離開原本躍樂公司、自行開設新的經紀公司，而躍樂的現任負責人鄭永昌今天委任律師發出公開聲明，指控前詹姓負責人及其丈夫蔡姓股東經營時期出現多筆不明金流，且向兩人要求交付球員經紀合約書等紙本資料，「蔡姓股東竟回應紙本資料均已銷毀，事後又由前詹姓負責人補寄多名球員之經紀合約書予本人，其言行顯前後矛盾」。聲明並指出，前詹姓負責人於任職期間恐已違反忠實義務，更有挪移、侵占公司資產之嫌，為維護躍樂公司及各球員之權益，已委請律師協助後續法律程序，如涉不法，必追究其法律責任。

球員工會的聲明則提及，躍樂公司近期發生的內部變動，工會已在1月中收到消息後，即時啟動調查與協助，確保工會會員的權益不受影響。

由於獅隊仍在等待陳傑憲方面做最後的合約確認，蘇泰安指出，陳傑憲確定繼續委由這名蔡姓經紀人代表談約，加上他是球員工會認證的經紀人，因此雙方談約不受影響。

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