晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳傑憲的蔡姓經紀人爆不明金流 獅領隊：仍持續與他洽談

2025/03/03 22:26

陳傑憲。（資料照，記者陳逸寬攝）陳傑憲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「台灣隊長」陳傑憲和統一獅的史上最大合約仍在等待最後確認，但今天（3日）爆出陳傑憲委託談約的蔡姓經紀人與躍樂運動行銷股份有限公司（簡稱躍樂公司）爆出財務糾紛，也讓躍樂和球員工會都發出聲明。對此獅隊領隊蘇泰安表示，球團仍與陳傑憲委託的蔡姓經紀人進行洽談，而他也是球員工會認證的經紀人，雙方談約不受影響。

獅隊已在上週三宣布開出基本薪資總額逾1.6億的10年合約給陳傑憲，但仍在等待他做最後確認，而陳傑憲本人也在上週五首度針對合約做出回應，表示獅隊真的很用心要讓他變成統一人，只是還有些細項仍在做調整，會再請經紀公司處理。

但近日棒球圈內就已盛傳陳傑憲的蔡姓經紀人離開原本躍樂公司、自行開設新的經紀公司，而躍樂的現任負責人鄭永昌今天委任律師發出公開聲明，指控前詹姓負責人及其丈夫蔡姓股東經營時期出現多筆不明金流，且向兩人要求交付球員經紀合約書等紙本資料，「蔡姓股東竟回應紙本資料均已銷毀，事後又由前詹姓負責人補寄多名球員之經紀合約書予本人，其言行顯前後矛盾」。聲明並指出，前詹姓負責人於任職期間恐已違反忠實義務，更有挪移、侵占公司資產之嫌，為維護躍樂公司及各球員之權益，已委請律師協助後續法律程序，如涉不法，必追究其法律責任。

球員工會的聲明則提及，躍樂公司近期發生的內部變動，工會已在1月中收到消息後，即時啟動調查與協助，確保工會會員的權益不受影響。

由於獅隊仍在等待陳傑憲方面做最後的合約確認，蘇泰安指出，陳傑憲確定繼續委由這名蔡姓經紀人代表談約，加上他是球員工會認證的經紀人，因此雙方談約不受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中