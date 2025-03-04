晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

前經紀公司帳務糾紛 陳傑憲發聲明：談約正常沒耽擱

2025/03/04 00:15

〔中央社〕中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲的前經紀公司躍樂3日發律師聲明，指前負責人及股東有帳務糾紛；陳傑憲隨後發聲明表示與躍樂合約已經到期，談約正常順利進行、沒有任何耽擱。

躍樂運動行銷3日發出律師聲明表示，接手公司後發現前詹姓負責人和其丈夫蔡姓股東經營公司時期，有多筆不明金流。另外也提及，在詹姓負責人任職期間，有數筆帳目均無法核對，給付球員之相關費用與合約內容不符，認為詹姓負責人於任職期間恐已違反忠實義務，更有挪移、侵占公司資產之嫌，已委請律師協助後續法律程序。

中華職棒球員工會也發布聲明啟動調查與協助，確保工會會員的權益不受影響，「將持續監督並釐清相關狀況，並與聯盟、各球團及相關單位保持溝通，維持市場環境穩定，以確保整體經紀市場能在符合業界需求的前提下，依循規範正常運作。」

陳傑憲新合約受到矚目，先前獅隊透露已開出合約總值超過新台幣1.6億元的合約，就等陳傑憲回覆，外界關心陳傑憲談約是否會受經紀公司影響，獅隊領隊蘇泰安回覆，陳傑憲有表達繼續委由原本的蔡姓經紀人洽談合約。

陳傑憲也在個人社群發出聲明，澄清與躍樂的經紀約在去年12月31日到期，目前不隸屬於躍樂，並提及與經紀人Lio以及團隊多年來一直都是相當順利，也相當信任，「未來也再麻煩他們多多照顧」，另外也表示，「合約一直都正常順利的進行中，並無任何耽擱！有任何進展會向大家報告！」（編輯：楊昭彥）1140303

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中