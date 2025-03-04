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經典賽》網壇名將阿格西之子0.2局遭KO！巴西擊敗德國各拿1勝1敗

2025/03/04 07:33

傑登．阿格西。（法新社）傑登．阿格西。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事，由巴西對上德國的比賽，網壇名將阿格西（Andre Agassi）的兒子傑登．阿格西（Jaden Agassi）今天代表德國中繼登板，但僅投0.2局就遭KO，終場巴西以9：7擊敗德國，雙方戰績各為1勝1敗。

23歲投手傑登．阿格西是網壇名將夫婦阿格西和葛拉芙（Steffi Graf）的兒子，今天於4局上登板就保送首名打者，接著被前大連名將曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）之子盧卡斯（Lucas Ramirez）敲安，隨後又暴投失掉1分。

傑登再度投出保送，形成無人出局一、二壘有人，雖然成功讓下一棒、前大聯盟名將畢歇特（Dante Bichette）之子丹特（Dante Bichette Jr）擊出滾地球形成封殺，但之後還是遭到連續安打狙擊，一口氣丟掉4分。傑登僅再解決1人後退場，此役投0.2局被敲3安、投2次保送失掉4分。

德國4、5局下各追回1分，但巴西攻勢凌厲，在比賽後段再添5分；儘管德國7、8兩局同樣也有5分進帳，但最終仍以7：9不敵巴西。目前雙方在經典賽資格賽B組各拿下1勝1敗，而1勝的哥倫比亞將於今天交手1敗的中國。

傑登．阿格西。（法新社）傑登．阿格西。（法新社）

巴西擊敗德國。（法新社）巴西擊敗德國。（法新社）

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