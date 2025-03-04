MLB》洋基壞消息！上季美聯新人王希爾嚴重傷勢 至少缺陣數個月

希爾。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發投手希爾（Luis Gil）因右肩闊背肌嚴重拉傷，至少將缺陣數個月。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪沒有透露希爾的具體歸隊時間表，但提到希爾至少6週無法投球，之後還要重建投球強度。

《ESPN》提到，希爾是在上週五的牛棚訓練中感到不適，並在週末接受核磁共振檢查，結果顯示為右肩闊背肌嚴重拉傷。儘管布恩提到希爾還需要進一步檢查，盼他能在上半季某個時段中歸隊。洋基右投施密特（Clarke Schmidt）去年也有類似的傷勢，缺席約3個半月的賽事。

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「你知道，不幸的是，這些事情會突然出現。」布恩表示，「它們會在一年中的不同時間點出現。整體來說，你希望能相對保持健康，但不幸的是，這些事情是不可避免的，這就是為什麼...每支球隊都努力要建立一些深度。」

現年26歲的希爾是上季的美聯新人王，去年先發29場，交出15勝7敗、防禦率3.50的生涯年成績單，共投151.2局賞171次三振，被打擊率為1成89，每局被上壘率為1.19。

希爾開季受傷缺陣，這也代表洋基33歲明星投手史卓曼（Marcus Stroman）有望成為球隊第五號先發投手。其他有望爭取洋基先發輪值的選手，包含沃倫（Will Warren）、韓德瑞克斯（Brent Headrick）等年輕投手。

洋基隊新賽季的先發輪值，目前有王牌投手柯爾（Gerrit Cole）、羅冬（Carlos Rodon）、新同學佛里德（Max Fried）、施密特等人。

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