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MLB》金鶯日籍投手菅野智之後援2局無失分 熱身賽防禦率仍是0

2025/03/04 08:17

菅野智之。（資料照，美聯社）菅野智之。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天在大聯盟熱身賽以中繼登板，他後援2局無失分、賞2次三振，金鶯最後以6比6與紅襪隊握手言和。由於紅襪日籍好投吉田正尚今天休兵，無緣上演「日本對決」。

金鶯41歲老將摩頓（Charlie Morton）今天先發2局無失分、賞1次三振，另被敲1安，本季春訓2場登板，共投3無失分，防禦率仍是0。

菅野智之在第3局接替投球，一上場先抓到1個出局後，接著丟保送、被敲一壘安，又讓對手盜上二壘，讓紅襪1出局攻占二、三壘。菅野智之連續三振紅襪強打柏格曼（Alex Bregman）、梅耶（Marcelo Mayer），化解失分危機。

菅野智之續投第4局，雖然被對手敲一壘安，菅野先讓紅襪打者王康納（​Connor Wong）敲飛球出局後，後面兩名打者都敲滾地球出局，菅野連續抓到3個出局數，完成投球工作。

總計菅野智之後援2局被敲2安，賞2次三振、丟1次保送。菅野智之今年在熱身賽出賽2場，共投4局無失分，防禦率仍維持「0」。

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