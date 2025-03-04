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MLB》2015皇家冠軍成員、曾與大谷當隊友 215轟明星重砲宣布退役

2025/03/04 08:32

摩斯塔卡司將以皇家球員身分退役。（取自皇家官方X）摩斯塔卡司將以皇家球員身分退役。（取自皇家官方X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前皇家明星三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas），自2023年在天使結束球季後，便沒有大聯盟出賽的紀錄。如今36歲的摩斯塔卡司決定高掛手套，將與老東家皇家簽下一日合約，結束13年大聯盟生涯。

有如皇家在2023年為肯恩（Lorenzo Cain）所做的一樣，皇家將於美國時間5月31日對戰老虎的比賽，與摩斯塔卡司簽下象徵性的一日合約，讓這位前3屆明星三壘手以皇家成員的身分退役。

皇家於2007年選秀會第二輪相中摩斯塔卡司，他在2011年登上大聯盟，也逐漸成為皇家核心球員之一，並在2013年帶領皇家重返競爭行列，並在隔年重返季後賽，更奪下美聯冠軍，不過最終在世界大賽輸給巨人。

2015年皇家捲土重來，再度殺進季後賽，這年摩斯塔卡司出賽147場， 打擊三圍.284/.348/.470，敲出22轟、82分打點，入選生涯首度全明星賽。在他的好表現之下，皇家在季後賽突破重圍，最終在世界大賽以4：1擊敗大都會奪冠。

效力皇家8年中，摩斯塔卡司打擊三圍為.251/.306/.430，共累積139轟，2017年敲出38轟曾創下皇家單季紀錄，直到2019年才被索勒（Jorge Soler）的48轟超越。摩斯塔卡司2018年被交易至釀酒人，之後輾轉紅人、洛磯、天使，在生涯最後一支球隊與日本巨星大谷翔平當隊友，合計摩斯塔卡司大聯盟累積215轟、683分打點。

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