MLB》金手套二壘「阿土伯」真的移防左外野？ 太空人主帥證實

太空人總教練證實，新賽季艾圖維就是鎮守左外野。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人9屆明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），今年春訓被調去站左外野，是生涯首度移防外野，對此太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）出面受訪，表示這個調整不是春訓短期實驗，而是計畫新賽季就讓艾圖維守左外野。

艾斯帕達接受《休士頓紀事報》採訪時表示，球隊目前計畫就是讓艾圖維新賽季去守左外野，同時也透露會盡量避免把他調回內野守備。

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在艾圖維1767場大聯盟生涯中，僅兩場鎮守游擊，其他時間全都擔任二壘手，並在2015、2020年兩度獲得金手套，新賽季的調動不僅讓他離開熟悉的二壘，也是生涯首度嘗試鎮守外野。

《ESPN》報導指出，太空人讓艾圖維去左外野，其實與明星三壘手布瑞格曼（Alex Bregman）有關，當時球隊計畫如果成功留下布瑞格曼，交易來的佩瑞德茲（Isaac Paredes）計畫就會移防二壘，而艾圖維則會移防去左外野。

此外，也因為太空人休賽季交易掉外野強打塔克（Kyle Tucker），所以計畫讓艾圖維補上左外野的空缺。儘管如今布瑞格曼轉隊紅襪，太空人依然照個原先的計畫執行。

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