MLB》千賀滉大熱身賽首戰2局好投、最快丟154公里 談兩球種課題

千賀滉大。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍投手千賀滉大今天迎來熱身賽首次先發，他主投2局沒有失分、賞2次三振，並有一次挑戰好球成功。大都會最後以1比1與馬林魚對握手言和。

千賀滉大首局就丟到96英哩（約154.4公里），開賽先賞三振、讓對手敲飛球出局。面對馬林魚打者希爾（Derek Hill），千賀丟一顆內角低的92.8英哩四縫線速球，起初被判壞球，千賀行使挑戰權，最後改判為好球。不過千賀該打席最後被敲一壘安打，他很快解決馬林魚打者康南（Griffin Conine），結束該半局。

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第2局千賀滉大連抓2個出局數後被敲短程安打，他最後解決馬林魚打者保利（Graham Pauley），完成投球工作。總計千賀滉大主投2局用31球，被敲2安無失分，賞2次三振。

「我很高興能健康上場比賽。」千賀滉大受訪透過翻譯表示，「有很多我想嘗試的東西，而我也能夠做到，很開心能上場。」

千賀滉大也提到今天主要重點之一是子彈滑球（Gyro Slider）的穩定性，「我已經練習這顆球種有一段時間，感覺時好時壞。另外，我最近也開始練投伸卡球」。

Kodai Senga picks up a strikeout in his first #SpringTraining outing pic.twitter.com/bEWSPGh5Et — MLB （@MLB） March 3, 2025

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