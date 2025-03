MLB》千賀滉大熱身賽首戰2局好投、最快丟154公里 談兩球種課題

千賀滉大。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕大都會日籍投手千賀滉大今天迎來熱身賽首次先發,他主投2局沒有失分、賞2次三振,並有一次挑戰好球成功。大都會最後以1比1與馬林魚對握手言和。

千賀滉大首局就丟到96英哩(約154.4公里),開賽先賞三振、讓對手敲飛球出局。面對馬林魚打者希爾(Derek Hill),千賀丟一顆內角低的92.8英哩四縫線速球,起初被判壞球,千賀行使挑戰權,最後改判為好球。不過千賀該打席最後被敲一壘安打,他很快解決馬林魚打者康南(Griffin Conine),結束該半局。

第2局千賀滉大連抓2個出局數後被敲短程安打,他最後解決馬林魚打者保利(Graham Pauley),完成投球工作。總計千賀滉大主投2局用31球,被敲2安無失分,賞2次三振。

「我很高興能健康上場比賽。」千賀滉大受訪透過翻譯表示,「有很多我想嘗試的東西,而我也能夠做到,很開心能上場。」

千賀滉大也提到今天主要重點之一是子彈滑球(Gyro Slider)的穩定性,「我已經練習這顆球種有一段時間,感覺時好時壞。另外,我最近也開始練投伸卡球」。

