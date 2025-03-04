MLB》71億洋基新王牌左投春訓首秀2.1局丟2分 鄭宗哲替補上場吞K

佛里德。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季以8年2.18億美元（約新台幣71.7億）的左投史上最大約簽下前勇士王牌佛里德（Max Fried），今天他在春訓迎來披上條紋戰袍後的初登板，面對海盜投2.1局失2分；而台灣好手鄭宗哲也在比賽後段替補上陣，1打數吞下1K。

佛里德首局上演三上三下，還三振海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）。2局上先被巴特（Joey Bart）敲安，2出局後又投出觸身球，但仍用三振解圍。3局上佛里德續投，1出局後投出保送，接著又被敲二壘安打後退場，留下二、三壘有人危機。

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佛里德退場後，接替登板的安德森（Ryan Anderson）送出三振，但遭到下一棒的巴特扛出3分砲，其中2分要算在佛里德頭上。最終佛里德的條紋軍初登板，投2.1局用49球有31顆好球，送出2次三振與1次保送，被敲2安，失掉2分，春訓防禦率7.71。

洋基打線此役敲出10支安打，終場12：3打爆海盜。其中瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）與農場排名第2的大物新秀隆巴德（George Lombard Jr.）都有開轟紀錄，隆巴德更是敲出個人春訓第2轟。

另外，效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲，在6局下替補上場，打第8棒、鎮守游擊大關，與隊友合力完成一次雙殺，另接殺一記內野高飛球。9局上鄭宗哲迎來打擊機會，可惜揮空遭到三振，目前在春訓打擊率0.273。

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