NBA》巴特勒歸隊！柯瑞拿21分 勇士打爆黃蜂變西部第6

巴特勒。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）今天歸隊讓團隊再度上緊發條，柯瑞（Stephen Curry）也攻下21分，最終勇士以119：101大勝黃蜂，在西部排名也升至第6。

柯瑞在前役秀灌籃，但勇士還是不敵七六人，無緣拉出6連勝，今天迎回上一場休兵的「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler），球隊上緊發條，在上半場打完就握有9分領先。不過，黃蜂第三節一度追近，勇士靠希爾德（Buddy Hield）連兩顆三分球及J.巴特勒再砍一記三分彈，依舊維持9分領先。

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波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在第四節又連續命中三分球，勇士一轉眼領先將近20分，黃蜂在後苦苦追趕也無用，最終就由勇士快意在客場奪下勝利。柯瑞此仗21分、10助攻及3籃板，希爾德砍進22分，波傑姆斯基繳出19分、11籃板，D.格林（Draymond Green）16分、12籃板和7助攻，巴特勒挹注13分。

值得一提的是，自巴特勒穿上勇士戰袍出賽9場，勇士8勝1敗，如今戰績33勝28敗擠下快艇，登上西部第6，持續保持直接晉級季後賽的機會。

黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）雖然轟35分，小波爾（LaMelo Ball）繳出25分、9籃板及7助攻，但團隊僅命中11顆三分球，且命中率3成不到，也無緣守住主場，慘吞7連敗。

柯瑞。（路透）

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