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NBA》獨行俠傷兵又+1！厄文左膝受傷倒地 堅持罰球完才退場

2025/03/04 12:24

厄文受傷。（美聯社）厄文受傷。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場迎戰國王，當家球星厄文（Kyrie Irving）在第一節受傷後退場，獨行俠最後以98比122敗給國王。根據NBA記者海恩斯（Chris Haynes）在社群媒體X上指出，厄文是左膝扭傷。

厄文首節持球切入要突破對方雙人防守時遭到犯規，他當下倒地不起、並抓著自己的左腳。厄文躺在地上數分鐘後，靠隊友與教練的攙扶下到罰球線完成2罰，厄文才退場接受治療與檢查，留下出賽9場分拿7分1籃板1助攻的成績。

此戰獨行俠慘遭國王痛宰，最多落後到32分之多。國王以拉文（Zach LaVine）22分最佳，德羅森（DeMar DeRozan）拿20分；獨行俠先發5人的得分都沒有上雙，全隊以替補出發的K.瓊斯（Kai Jones）21分最佳。

獨行俠本季面臨傷病問題，今年2月初發動大交易送走東契奇（Luka Doncic），換來明星長人A.戴維斯（Anthony Davis），但A.戴維斯只打1場就受傷，另一名長人萊福利（Dereck Lively II）右腳踝應力性骨折缺陣。

獨行俠輸球後，近5戰吞4敗，目前戰績32勝30敗排西部第10。

厄文受傷，仍堅持罰球完才離場。（美聯社）厄文受傷，仍堅持罰球完才離場。（美聯社）

厄文靠隊友與教練的攙扶下退場。（美聯社）厄文靠隊友與教練的攙扶下退場。（美聯社）

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