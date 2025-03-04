晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》中國隊沒被扣倒！富邦新洋投銳歐3局賞6K 哥倫比亞收2連勝

2025/03/04 11:45

銳歐。（法新社）銳歐。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事在美國亞利桑那進行，即將效力中職富邦悍將的洋投銳歐（Rio Gomez），今天披上哥倫比亞戰袍擔綱先發面對中國，銳歐主投3局賞6次三振，因隊友失誤掉1分。哥倫比亞最後以8比1擊敗中國，哥倫比亞收下小組賽2連勝。

銳歐開賽被中國隊開路先鋒胡天元敲一壘安打，他三振下一棒的中國隊打者梁培，接著胡天元盜上二壘，中國隊首局攻佔得點圈。銳歐連續解決兩名打者，包含三振華裔打者班傑明（Samuel Benjamin），化解失分危機。

中國隊2局下靠安打、以及犧牲觸擊推進，有著1出局攻占二壘的得分機會。這時哥倫比亞捕手卡馬戈 （Jair Camargo）傳二壘要抓離壘過遠的中國跑者張銘鑫，但二壘手阿洛尤（Michael Arroyo）傳三壘發生失誤，讓中國跑回1分。銳歐第3局2出局遇到一、二壘有人的失分危機，這時銳歐三振班傑明，再度化解危機。

哥倫比亞第2局靠4安打進3分，第4局馬里亞加（Jesus Marriaga）轟出兩分砲，第5局馬里亞加再敲安攻進2分。第7局哥倫比亞靠對手暴投再拿1分。

銳歐先發3局被敲3安，賞6次三振、丟1次保送，失掉1分非自責，為哥倫比亞再拿1勝。哥倫比亞打線全場敲10安，馬里亞加單場2安4打點為最佳。

中國隊昨天以2比12遭德國隊提前7局「扣倒」，今天面對哥倫比亞則是打滿9局。中國隊先發側投吳海正主投2局失4分吞敗，而中國隊打線共有3支安打，胡天元一人貢獻2安。

馬里亞加。（法新社）馬里亞加。（法新社）

中國隊先發側投吳海正。（法新社）中國隊先發側投吳海正。（法新社）

中國隊開路先鋒胡天元（右）盜壘成功。（法新社）中國隊開路先鋒胡天元（右）盜壘成功。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中