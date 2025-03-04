經典賽》中國隊沒被扣倒！富邦新洋投銳歐3局賞6K 哥倫比亞收2連勝

銳歐。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事在美國亞利桑那進行，即將效力中職富邦悍將的洋投銳歐（Rio Gomez），今天披上哥倫比亞戰袍擔綱先發面對中國，銳歐主投3局賞6次三振，因隊友失誤掉1分。哥倫比亞最後以8比1擊敗中國，哥倫比亞收下小組賽2連勝。

銳歐開賽被中國隊開路先鋒胡天元敲一壘安打，他三振下一棒的中國隊打者梁培，接著胡天元盜上二壘，中國隊首局攻佔得點圈。銳歐連續解決兩名打者，包含三振華裔打者班傑明（Samuel Benjamin），化解失分危機。

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中國隊2局下靠安打、以及犧牲觸擊推進，有著1出局攻占二壘的得分機會。這時哥倫比亞捕手卡馬戈 （Jair Camargo）傳二壘要抓離壘過遠的中國跑者張銘鑫，但二壘手阿洛尤（Michael Arroyo）傳三壘發生失誤，讓中國跑回1分。銳歐第3局2出局遇到一、二壘有人的失分危機，這時銳歐三振班傑明，再度化解危機。

哥倫比亞第2局靠4安打進3分，第4局馬里亞加（Jesus Marriaga）轟出兩分砲，第5局馬里亞加再敲安攻進2分。第7局哥倫比亞靠對手暴投再拿1分。

銳歐先發3局被敲3安，賞6次三振、丟1次保送，失掉1分非自責，為哥倫比亞再拿1勝。哥倫比亞打線全場敲10安，馬里亞加單場2安4打點為最佳。

中國隊昨天以2比12遭德國隊提前7局「扣倒」，今天面對哥倫比亞則是打滿9局。中國隊先發側投吳海正主投2局失4分吞敗，而中國隊打線共有3支安打，胡天元一人貢獻2安。

馬里亞加。（法新社）

中國隊先發側投吳海正。（法新社）

中國隊開路先鋒胡天元（右）盜壘成功。（法新社）

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