MLB》超火燙！春訓打擊率5成、OPS破1.4 道奇31歲工具人有感而發

柏特。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕31歲工具人柏特（David Bote）休季以小聯盟合約加盟道奇，也在春訓繳出優異表現，對此他受訪時也表達對道奇MVP貝茲（Mookie Betts）以及球團的感謝。

柏特在2012年選秀會第18輪才被小熊唱名，且從來都不是備受矚目的新秀，然而他在2018年迎來大聯盟初登場後，就展現不俗守備價值，內野能勝任二、三壘，也能分擔角落外野任務，讓小熊在2019年與他簽下5年1500萬美元的延長合約。

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但在這之後，柏特在大聯盟表現起伏，上季僅出賽37場，季末就遭到買斷，最終以小聯盟約加盟道奇，也獲邀大聯盟春訓。而柏特在熱身賽把握機會，目前累積20打數敲出10支安打，包含2發全壘打，貢獻9分打點，打擊率0.500，攻擊指數（OPS）1.424。

柏特受訪表示，過去他在小熊時期曾和前道奇球員布許（Michael Busch）、貝林傑（Cody Bellinger）與海沃德（Jason Heyward）當過對友，他明白道奇是支常勝軍，也從其他球員那裡聽到不少好評，「大家都說『這裡的人很棒，對球員很好』，於是我心想，好吧，我要加入看看。結果真的太棒了，我完全能感受到這種氛圍。」

柏特透露，自他加入道奇第一天，老大哥貝茲就讓他感到無比溫暖，「當你遇到像他這樣級別的球員，擁有那樣的成就、履歷上寫滿輝煌紀錄，結果他卻對你說：『你是我們的一份子。』這種感覺真的讓人很受鼓舞。不只是他，從管理層到整支球隊，都讓我很感動。」

道奇目前考慮讓柏特擔任二壘與角落外野的替補，由於球隊仍在尋找二壘或中外也固定先發人選，柏特也有望爭取這些角色，當然對他來說，最重要的仍是先擠進開季名單。談到自己在春訓的好表現，柏特歸功於打擊教練范·史柯約（Robert Van Scoyoc）與貝特斯（Aaron Bates）的調整，「他們是這領域最頂尖的人才。」

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