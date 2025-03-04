NBA》「SGA」狂砍51分助斬火箭 雷霆收4連勝獨居西部龍頭

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天砍下51分，幫助雷霆以137比128擊敗雷霆，雷霆收下4連勝、並以50勝11敗獨居西部龍頭。這是吉爾吉斯亞歷山大本季第4次單場50分以上的比賽。

火箭隊第二節一度有9分領先，但吉爾吉斯亞歷上半場就拿28分，幫助雷霆在上半場打完以63比62領先。易籃後，「SGA」第三節獨拿17分，前三節打完雷霆以102比89領先。

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末節火箭打出一波12比0攻勢，一度追至6分差，雷霆先靠J.威廉斯（Jalen Williams）打進兩分，道特（Luguentz Dort）連續砍進兩顆三分，讓雷霆的領先分差來到14分，鎖定勝利。

吉爾吉斯亞歷山大全場30投18中，包含三分球9投5中、外加10罰全進，拿到全場最高的51分，另有7助攻、5籃板表現，抄截、火鍋各有1次。這也是「SGA」本季第9次單場得分至少40分。

雷霆其他球員方面，J.威廉斯24分，霍倫格姆（Chet Holmgren）11分11籃板、3次阻攻，華勒斯（Cason Wallace）14分，道特貢獻11分。

火箭以惠特摩（Cam Whitmore）27分、11籃板、3次阻攻最佳。謝波德（Reed Sheppard）25分，J.格林（Jalen Green）18分，J.史密斯（Jabari Smith Jr.）11分，哈勒戴（Aaron Holiday）14分。火箭隊輸球吞下2連敗，目前戰績37勝24敗排西部第五。

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

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