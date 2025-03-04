經典賽》「人們把我們當笑話，說我們只踢足球」哥倫比亞教頭喊話了

哥倫比亞總教練莫斯克拉。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕哥倫比亞在今天經典賽資格賽B組賽事以8：1擊敗中國，率先取得第2勝，早在資格賽開打前，哥倫比亞就被視為B組最強球隊。哥倫比亞總教練莫斯克拉（Jose Mosquera）也喊話，一定要全力拿下會內賽門票。

攤開哥倫比亞本屆的28人名單，除了即將效力富邦悍將的銳歐（Rio Gomez），還有唯一的現役大聯盟選手、本季效力運動家的資深內野手厄謝拉（Gio Urshela），以及大聯盟生涯累計81勝的34歲右投德黑蘭（Julio Teheran）等好手，實力明顯高出同組的德國、巴西與中國。

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哥倫比亞總教練莫斯克拉曾是2023年經典賽哥倫比亞的板凳教練，該屆賽事哥倫比亞在小組賽首戰意外扳倒墨西哥，然而接下來吞下3連敗，最終在預賽C組墊底，落入資格賽。因此這次即便身為資格賽最強球隊，他也不敢掉以輕心。

「這是我們第一次處於這樣的地位，被視為小組內最強的球隊。過去人們都把我們當成笑話，說什麼『哦，這就是個踢足球的國家』。」莫斯克拉在賽前說道。「我們當時打敗墨西哥，然後就大意了。我們現在必須重振旗鼓，才能確保晉級。」

哥倫比亞做到了，繼首戰以5：0完封巴西後，今天再以8：1輕取中國，率先取得2勝，有望以分組第一之姿晉級會內賽。水手隊百大新秀外野手阿洛尤（Michael Arroyo）今擔任開路先鋒，敲出1支二壘安打，選到2次保送，貢獻2分打點，莫斯克拉也盛讚：「他真的很強，即便陣中有厄謝拉或拉米瑞茲（Harold Ramírez）這樣的資深球員，他依然能拿出實力做好該做的事。」

「我們唯一的目標就是晉級經典賽，」今天貢獻2支安打與4分打點的馬里亞加（Jesus Marriaga）喊話。「不只是為了在場的隊友，也是為了那些正在觀看比賽的球迷，還有許多無法來到這裡的同胞與隊友。」

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