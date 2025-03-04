中職》全國最大亞太棒球訓練中心從無到有 縮時攝影曝

亞太成棒主球場擁有2萬5000個座位，全國最大規模戶外棒球場。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國最大規模亞太棒球訓練中心，今（4）日市長黃偉哲偕同首支來進行春訓並與中華職棒交流賽的韓國NC恐龍隊，共同分享成棒主球場測試成果， 以及近4年半來成棒球場從無到有的縮時攝影，期望未來吸引更多國外球隊來此比賽與訓練，持續舉辦國際賽事。

全國最大、擁有2萬5000個座位的亞太成棒主球場，今年1月正式完工，韓國NC恐龍隊來台春訓並與國內中職球隊舉辦交流賽，不僅讓球迷近距離欣賞中韓職棒精彩對決，也藉此進行球場壓力測試。

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針對一、三壘後方圍網高度不足的問題，南市體育局表示，相較於本壘後方需以高圍網阻擋強襲球，一、三壘側的界外球較弱，因此圍網設計較低，且經棒球專家確認，現有高度符合標準。至於未來是否調高圍網以提升安全性，或維持現狀讓球迷享受接界外球的樂趣，將納入後續評估與改善規劃。

此外，工程團隊將邀集棒球專家討論改進方案，包括加強內野觀眾區水平動線設計，並考慮增設指示牌，指引觀眾前往3樓廣廊層，方便進入座位，或是拆除部分座椅，作為走道供觀眾行走。

韓國NC恐龍隊總教練李昊俊（LEE,HO JOON）及球員朴珉宇（PARK,MIN WOO）分享球場體驗，均稱讚具有國際球場水準，未來與台南長期維持良好的合作與體育交流。李昊俊表示，球隊在高張力且高水準的職業團隊協助下已完成七場賽事，期待未來有機會能夠再次來到臺南進行訓練。朴珉宇則說，亞太棒球場的設備並不輸給NC恐龍隊韓國的主球場，此次能使用亞太棒球場，對球員來說是一件很開心且幸福的事。

黃偉哲表示，訓練中心最初由賴清德總統擔任台南市長時規劃，並在代理市長李孟諺任內動工，少棒球場於2019年啟用，成棒球場則在他任內完工使用。自亞太成棒主球場完工後，已成功舉辦10場交流賽，包括2場台非交流賽（未開放）與8場台韓職棒交流賽，期盼透過各方回饋，持續優化亞太國際棒球園區。

體育局表示，南非國家代表隊總教練Neil Adonis也讚揚亞太棒球場是具備專業水準的球場。國內球隊如台鋼雄鷹、統一獅等，也對亞太棒球場的設施讚譽有加，特別是休息室、牛棚及室內打擊區等空間皆很足夠。

亞太棒球訓練中心將持續優化，未來吸引更多國外球隊來此比賽與訓練。 （記者洪瑞琴攝）

台南遠東香格里拉為韓國NC恐龍隊使用亞太成棒球場特製專屬精緻餅干。（記者洪瑞琴攝）

韓國NC恐龍隊來台南期間住宿台南遠東香格里拉飯店，飯店特製專屬餅干祝福。台南市長黃偉哲（中）陪同，韓國NC恐龍隊總教練李昊俊（左）代表接受。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（中）偕同韓國NC恐龍隊共同分享亞太成棒主球場測試成果。（記者洪瑞琴攝）

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