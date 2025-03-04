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經典賽》外媒提問被銳歐糾正「是台灣」 談面對中國隊局局上壘問題

2025/03/04 14:57

銳歐。（法新社）銳歐。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽資格賽B組賽事，中職富邦悍將新洋投銳歐（Rio Gomez）今天主投3局賞6次三振、被敲3安，另有1次保送，因隊友失誤失掉1分自責，哥倫比亞最後以8比1擊敗中國隊，哥倫比亞收下2連勝。銳歐也提到，感謝富邦給他當先發投手的機會。

銳歐受訪表示，今天的二縫線速球、滑球可能是比較好的球種，變速球可以再更好一點，並提到中國隊打者會在淺球數的時候鎖定速球攻擊。

現場有外媒問到，去年在中職（Chinese Professional Baseball League）打球對你來說是有優勢嗎？你有看過這些選手嗎？

銳歐對此回答，「NO，這些傢伙在中國打球，所以我在的地方是台灣，所以這有點不同，但相似的揮棒、類似的風格，就像他們注重擊球技巧，所以我認為自己被敲出的幾支安打，他們攻擊低於好球帶的球，他們做得很棒。」

銳歐今天正式加盟富邦悍將，外媒也問及此事，銳歐回答，「他們給我機會，成為一名先發投手的機會，這是為了我的生涯，這是我想要的，這是我需要最重大的事情。」

被問到此戰面對中國隊，局局都有上壘者，銳歐受訪坦言，自己還不是最佳狀態，對手還盜壘數次（為2次），「這是我今年第一次面對打者，也是第一次穿釘鞋在投手丘投球。」銳歐說，先前都在牛棚投球，形容今天的登板有點像是跳進「火場」。

WBC資格賽B組是在美國亞利桑那圖森（Tucson）舉行，銳歐也提到，亞利桑那很乾，與先前待過的台灣和紅襪隊體系的時候有點不同，「那裡又熱又濕，所以這裡是不同的感覺，像是乾冷。」

中國隊盜壘。（法新社）中國隊盜壘。（法新社）

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