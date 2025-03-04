高球》看陳偉殷退休感同身受 曾雅妮：大家在國外都不容易

曾雅妮（中）出席adidas Golf新品發表會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕「微笑球后」曾雅妮結束上週TLPGA鴻海高球賽後將啟程赴美展開新賽季，近年因傷所擾的她，對於近日台灣左投陳偉殷宣布高掛球鞋，也坦言感同身受。

曾雅妮日前在臉書宣布與合作長達14年的贊助商台新銀行中止合作，不過仍會繼續在場上奮戰，她今出席活動時表示，接下來將投入更多傳承與推廣的事務，「我還是很想打球，但同樣想把所學傳承下去，想讓大家更認識高爾夫。」

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「我因為高爾夫球改變我的人生，有很多東西無法從課本中學到，」曾雅妮指出，運動可以讓教育更不一樣，無論是團隊運動，或是像高爾夫球這樣的個人運動，也能學習到自律的重要性，自己因為高爾夫球認識很多人，希望把這項很好的運動推廣下去，「希望可以像棒球一樣，讓台灣的體育延續下去。」

旅外左投陳偉殷日前宣布退休，結束20年職業生涯，同樣在國外征戰多年的曾雅妮被問及此時坦言感同身受，表示相當能體會陳偉殷的辛苦，「大家在國外都很辛苦、很不容易，知道他因為受傷無法再於最高殿堂投球，我自己之前也受傷，所以很能理解他的感受。」

曾雅妮表示，先前決定進行髖關節手術也是為了能重返最高殿堂比賽，希望再給自己一次機會，雖然休息了三年，但也慶幸高爾夫球對於年齡較無限制，不過36歲的她也說，現在的身體狀況已經不比20歲時，「就是要接受現在的身體狀況，努力回到球場上。」

曾雅妮3月6日就會再度啟程赴美訓練，會與教練一同調整、加強體能，在4月下旬的LPGA首場大賽雪佛龍錦標賽前，預計還會再參加一、二場資格賽。

曾雅妮（中）出席adidas Golf新品發表會。（記者盧養宣攝）

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