MiLB》費城人台灣火球男潘文輝農場排名出爐！看好2026年上大聯盟

潘文輝。（資料照，取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今天公布美國聯盟與國家聯盟東區的農場前30名新秀，其中效力費城人體系的台灣火球男潘文輝，今年被排在費城人農場第19名。

現年22歲的潘文輝上季本季因傷只有18場出賽，在新秀聯盟、1A與高階1A都有出賽紀錄，其中有5場先發，拿下0勝2敗，29.1局投球送出35K，有5次中繼成功與1次救援成功。

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潘文輝原先在去年11月被費城人隊安排前往秋季聯賽，但始終未出賽。潘文輝所屬經紀公司帕菲克也透露，潘文輝因投球手出現緊繃狀況，已提前關機並進行復健，更讓原本入選12強台灣隊的他無法出戰。《The Athletic》費城人隨隊記者蓋爾布（Matt Gelb）之後更報導，潘文輝將接受手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ手術），缺席整個2025年球季。

今年潘文輝被大聯盟官網排在費城人農場第19名，球探報告指出，潘文輝在身體健康時，火球在手的他有擔任大聯盟牛棚投手的潛力，根據數據，潘文輝在2024年球季的球速最快達99英哩，均速為96.7英哩，而他均速80多英哩的指叉球是真正的決勝球，去年揮空率高達63%，他的滑球也有所進步，均速提升至84.4英哩，使其更具三振能力。

球探報告還提到，潘文輝在去年也加強了控球，並降低保送率，雖然可能無法達到「精準控球」的水準，但他的球威讓他在後援角色上可以彌補控球這一點。球探報告看好，只要潘文輝在2026年傷癒復出，應該能在小聯盟迅速爬升，有機會在大聯盟的擔任高張力後援投手。

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