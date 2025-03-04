體操》「亞洲貓王」進軍大港開唱！唐嘉鴻將分享單槓人生點燃舞台

唐嘉鴻。（國訓中心提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕國家運動訓練中心今年啟動 「國訓不一樣」 計畫，為2026年國訓50周年暖身，這次暖身活動國訓前進大港開唱，繼拳擊選手黃筱雯與甘家葳亮相後，這次更邀請到體操選手「亞洲貓王」唐嘉鴻親自登台分享他的「單槓人生」，用音樂與體操的完美結合，為大港開唱帶來前所未有的驚喜。

想像一下，隨著音樂炸裂響起，唐嘉鴻縱身躍上單槓，展現極致的飛躍、迴旋與離槓動作，全場觀眾沸騰尖叫——這不是奧運，這是大港開唱！這次，唐嘉鴻將不只是選手，而是站在音樂祭舞台上的主角，分享他如何在單槓上翻轉人生、挑戰極限，並與觀眾交流運動與音樂的跨界火花！

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對於此次參與大港開唱，唐嘉鴻表示：「作為一名運動員，能站上這個舞台分享我的故事，感到非常榮幸與興奮。能在不同的平台上推廣競技體操，讓更多人了解這項運動，是我們國家隊選手應該做的事。我也很期待與大港的夥伴們交流，一起感受音樂與運動的魅力。」

國訓中心不只是選手的訓練場所，更是以全人教育在協助國家隊選手的成長，希望藉由拓展多元平台，讓選手們可以藉由多元刺激協助未來職涯規劃。這次不只是體操走進音樂祭，而是讓全民用全新的角度，看見競技體操的魅力！

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