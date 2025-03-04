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竹市光復高中HBL四強誓師大會 誓言奪回金盃榮耀

2025/03/04 14:37

新竹市光復高中籃球隊HBL四強誓師大會今天在學校舉行，學生與選手們誓言奪回金盃榮耀。（新竹市府提供）新竹市光復高中籃球隊HBL四強誓師大會今天在學校舉行，學生與選手們誓言奪回金盃榮耀。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復高中籃球隊今年連續第5年闖進HBL四強賽，預計8日及9日在小巨蛋舉行，光復高中今天在校內體育館舉辦113學年度HBL高中籃球聯賽四強誓師大會，新竹市代理市長邱臣遠也到場為光復高中籃球隊加油打氣，期許「風起猿湧、王者再臨」，期許光復籃猿奪回金盃榮耀。

光復高中連續5年挺進HBL四強，不僅是學校的榮耀，更是竹市的驕傲。今年球隊的目標很明確，就是要奪回金盃，光復高中籃球隊去年11月起的預賽，歷經層層挑戰，成功挺進四強。幾個月來，球員與教練團全力以赴，即便春節期間也僅短暫休息幾日，隨即投入高強度訓練，以確保球隊保持最佳競技狀態。

光復高中總教練陳定杰表示，經過數月密集訓練，球員們的體能、戰術與心理素質皆已達巔峰狀態。他說，這次4強賽不僅要擊敗勁敵松山高中，更要在最後決賽中奪冠，為竹市帶回榮耀，這是場不能輸的比賽，大家已經做好準備，全力以赴，爭取最後2場勝利，奪回去年失去的冠軍獎盃，不辜負所有支持我們的球迷。

教育處指出，今年活動也安排應援挑戰「飛行任務」，透過挑戰摸高，讓學生們親身體驗「無盡的追求」的挑戰精神。無論如何，球員們都將用盡全力，追逐那顆高懸在空中的籃球，奮力拼搏，奪下勝利。這項應援活動也象徵著光復籃球隊為冠軍不懈努力的精神。

另市府也特製選手及教練的個人專屬加油海報，籲球迷們帶到比賽現場，為光復籃猿加油吶喊，讓台北小巨蛋成為新竹市的主場，歡迎球迷們一起見證歷史，再現光復王朝。且市府也在光復路沿線9座大型公車亭，將其裝飾成光復籃猿的專屬應援站，搭配球隊隊徽、15名球員的巨幅海報及教練團合照，邀市民一起為光復籃猿加油打氣，贏回金盃。

新竹市光復高中籃球隊HBL四強誓師大會今天在學校舉行，學生與選手們誓言奪回金盃榮耀。（新竹市府提供）新竹市光復高中籃球隊HBL四強誓師大會今天在學校舉行，學生與選手們誓言奪回金盃榮耀。（新竹市府提供）

新竹市光復高中籃球隊HBL四強誓師大會今天在學校舉行，學生與選手們誓言奪回金盃榮耀。（新竹市府提供）新竹市光復高中籃球隊HBL四強誓師大會今天在學校舉行，學生與選手們誓言奪回金盃榮耀。（新竹市府提供）

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