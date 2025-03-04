MLB》超狂數據成20年來第一人！ 大谷翔平創罕見神壯舉

大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平去年締造史無前例的「54轟、59盜」的偉業，更助隊奪下世界大賽冠軍，勇奪生涯第3座MVP殊榮。日媒今撰文點出大谷翔平締造相隔20年再見的鬼神紀錄。

大谷翔平去年狂掃生涯單季新高的197支安打，包括99支長打，同時改寫隊史和個人最佳，其中有54轟、38支二壘安打、7支三壘安打，以及98支一壘安打。根據《日本雅虎》專欄作家宇根夏樹指出，去年大聯盟共有5名球員敲出190支安打以上，大谷翔平是其中一名，這5人之中，長打多於一壘安打的只有大谷，他也成為史上第11位達成這項紀錄的球員，也是自2004年傳奇名將「普神」普侯斯（Albert Pujols）之後，睽違20年再度有人達成此項壯舉。

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大谷翔平上季敲出197支安打，長打有99支佔了50.3％，「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）1921年曾狂掃204支安打，包含119支長打，長打和一壘安打的比例為58.3％，在歷史單季敲出190支安打的球員當中，高居史上第一人。而單季敲190安以上且一壘安打比例最高的就是剛進駐名人堂的日本傳奇球星「朗神」鈴木一朗，2004年敲出262安，締造大聯盟單季最多安打紀錄，其中有225支是一壘安打，佔比高達85.9％。

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