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HBL4強》衛冕軍南山高中有好消息 後場大將謝旻耕將復出

2025/03/04 16:46

南山教練林育正和傷癒歸隊的謝旻耕。（記者林正堃攝）南山教練林育正和傷癒歸隊的謝旻耕。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕113學年HBL甲級4強賽將在8、9日於台北小巨蛋開打，今天舉辦賽前記者會，男子組衛冕軍南山高中有好消息是謝旻耕將會復出，為球隊注入強心針，南山4強賽對手是睽違已久再度重返小巨蛋的南湖高中。

南山上屆摘下冠軍的主力就有劉耕灝、黃瀚陞、謝旻耕，不過謝旻耕在2月8強賽卻不慎受傷，僅對戰南湖、錦和高中有上場紀錄，再來就只能積極養傷。

高一就在冠軍賽打出絕佳表現的謝旻耕，如今一定是南山後場不可或缺的大將，尤其他在8強對南湖就攻下22分，也是球隊能贏球功臣，如今又要遇到南湖，他能否順利上場備受關注。

南山主帥林育正指出，謝旻耕在上週已經恢復訓練，近日也有進行對抗賽，不過時間還是有進行控制，如今要迎來關鍵的小巨蛋戰役，就看他狀態如何，只要狀況允許就會讓他多待在場上，防護團隊也會密切注意他的身體狀況。

謝旻耕則指出，受傷後就是專心復健及休養，感謝防護員期間一直給予鼓勵，讓他可以趕得上訓練，努力找回打球的感覺，也希望在最後這幾天再努力一點，才能在小巨蛋舞台全力以赴。

南山高中。（記者林正堃攝）南山高中。（記者林正堃攝）

傷癒歸隊的謝旻耕。（記者林正堃攝）傷癒歸隊的謝旻耕。（記者林正堃攝）

HBL決賽週末登場，晉級決賽各隊台北小巨蛋拚槍金盃。（記者林正堃攝）HBL決賽週末登場，晉級決賽各隊台北小巨蛋拚槍金盃。（記者林正堃攝）

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