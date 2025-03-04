NBA》4場轟破50分僅花6週創史上最速 SGA：贏球最重要而非刷分

吉爾吉斯亞歷山大。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天轟下51分，率隊以137：128擊敗火箭，雷霆收下4連勝，以50勝11敗獨居西部第一。吉爾吉斯亞歷山大賽後受訪表示，比賽不是為了刷得分等數據，最重要的是要贏球。

吉爾吉斯亞歷山大此役上場36分鐘30投18中，飆進5顆三分球，10罰10中，全場豪取51分，外帶7助攻和5籃板。吉爾吉斯亞歷山大不僅達成生涯第17場「禁區得分破20分且單場罰進10球」的比賽，創下自1997-1998賽季以來的後衛最多紀錄，更超越了「詹皇」詹姆斯（LeBron James），躍升至史上第7位。

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吉爾吉斯亞歷山大生涯花了397場才達成生涯首場50分的比賽，不過他在短短6週、近19場比賽就繳出4場50分得分秀，寫下史上最速的紀錄，他也成為史上第12位單季至少達成4場得分破50分的球員。

吉爾吉斯亞歷山大賽後受訪表示，比賽的樂趣是在於競爭而非得分，無論是50分、27分還是17分，只要能夠贏球，自己就能樂在其中，「我打球的目的就是為了贏球，不是為了刷得分、籃板、助攻和抄截，贏球才是最重要的。」

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