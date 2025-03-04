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TPBL》非完全體的夢想家苦吞3連敗 陳立宗：士氣沒有太多起伏

2025/03/04 17:27

夢想家領隊陳立宗。（資料照，記者王藝菘攝）夢想家領隊陳立宗。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家明將踢館台北台新戰神力拚終止近期3連敗，陣中兩大主控蔣淯安與林俊吉都還有傷，領隊陳立宗表示，目前會讓兩人輪流上場、降低負荷。

夢想家2月僅有一場比賽，目前以12勝8敗暫居聯盟第2，落後龍頭國王1.5場勝差，領先第3名的海神僅有1場勝差。對於球隊陷入3連敗低潮，陳立宗指出，團隊士氣並無太多起伏，畢竟球隊洋將配置還會再調整，蔣淯安也還沒完全康復，「我們比較幸運在季初有傷兵情況下多贏了一點比賽，雖然例行賽龍頭很重要，但能讓全員健康迎接4月之後的關鍵比賽更重要。」

夢想家因季初大肆補強獲得「宇宙夢」稱號，不過至今仍未迎來完全體，蔣淯安本季僅出賽2場，林俊吉也有傷在身、先前退出亞洲盃資格賽陣容，陳立宗指出，兩人目前腳踝都還有傷勢，是否上場都得看當天狀況，目前計畫是讓兩人輪流上場。

洋將方面，美籍前鋒霍爾曼1月18日面對海神一役扭傷退場，隨後也被球隊註銷，陳立宗透露，霍爾曼因腳踝韌帶撕裂傷，本來預計3月才能恢復訓練，不過復原速度比預期快，目前已經恢復練球。TPBL允許各隊註銷過的球員重新註冊一次，霍爾曼若恢復順利有望再獲註冊，但陳立宗強調，一切還是得看3月24日大限前每位洋將的狀況而定。

夢想家另位洋將高柏鎧是台灣隊亞洲盃資格賽禁區大將，練球也是兩邊跑，且目前20場例行賽無役不與，陳立宗指出，由於接下來還有外卡賽的集訓與賽事，高柏鎧與同樣也是國家隊成員的馬建豪在例行賽的上場時間，預計也會有所保留，讓球員能減少負荷。

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