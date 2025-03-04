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經典賽》台灣隊被罰款2萬美元 蔡其昌：有錯就是改進

2025/03/04 17:33

中華職棒聯盟會長蔡其昌。（資料照，記者林正堃攝）中華職棒聯盟會長蔡其昌。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕針對台灣隊在經典賽資格賽違反電子設備使用規定被官方罰款2萬美元，中華職棒聯盟會長蔡其昌今天表示，12強賽與經典賽的規定不同，不該進去休息室的東西就不要進去，「有錯就是改進，反省檢討，不用再去辯解。」

蔡其昌指出，每次比賽的規定都不同，2023年經典賽也有規定，管理沒有這次資格賽那麼極端嚴格，他能回答的都是轉述大聯盟告訴他哪裡違規，也按照聯盟接到的書面上的字意，「確實有電子設備進去，沒什麼好再說的，我們的確有錯，就趕快改進，繃緊神經。」

蔡其昌表示，台灣隊後勤有百人團隊，資格賽開打前他有找大聯盟主管談，對方理解也很感動，但證件規定就是39張，「要討論讓誰進去，我都尊重，比賽會面臨各種狀況，決策對或不對，見仁見智，現場會遇到很多難題，我們就是去適應，把問題克服跟解決。」

蔡其昌也提到，證件數量能否增加，日本隊也有提，大聯盟也很善意，覺得很有道理，2026年經典賽開打前會先開會，討論是否增加證件數量，「日本的後勤規模比我們還大，願意跟我們做相同的建議，最少增加10張也不為過，只要在正式公布規則前決定，大家都一樣公平就好。」

蔡其昌認為，12強賽在11月打，經典賽在3月打，兩個比賽很不一樣，他觀察到一些問題，對台灣隊的集訓也有些想法，「因應每次比賽規定的不同，我們必須去適應與調整，有些做法其實可以再精進，我會再找時間提出。」

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