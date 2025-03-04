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中職》內容從捕手視角出發 高志綱出書《綱綱好的堅持》

2025/03/04 18:06

統一首席教練高志綱升格作家，今天舉行《綱綱好的堅持》新書發表會。（記者徐正揚攝）統一首席教練高志綱升格作家，今天舉行《綱綱好的堅持》新書發表會。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一首席教練高志綱升格作家，特地挑選配合背號34號的今天3月4日舉行《綱綱好的堅持》新書發表會，出版商表示，2月27日剛上市就已經進入二刷，銷量接近6000本。

高志綱指出，出版商在3年前找他出書，最初他的意願不高，經過大約8個月的討論才被說服，敲定內容從捕手視角出發，「因為很多球員出過自傳，我再出自傳的意義不大，如果去找一些媒體的報導，把我被報導過的故事串聯起來，可能會覺得我在騙錢。」

高志綱表示，從最初邀約到終於出版，前後歷經3年時間，因為市面上比較沒有捕手角度的書，希望分享捕手細微的思緒與想法，了解評估捕手的方式後，或許會對捕手會有不一樣的看法，「從12強賽到經典賽資格賽，大家願意討論捕手，讓這本書更有共鳴。」

發表會現場有多位貴賓，名球評曾文誠擔任主持人，中華職棒聯盟會長蔡其昌、富邦悍將領隊林華韋、前職棒總教練謝長亨都到場站台，首刷在2月21日在開放預購就賣完。

統一首席教練高志綱升格作家，今天舉行《綱綱好的堅持》新書發表會。（記者徐正揚攝）統一首席教練高志綱升格作家，今天舉行《綱綱好的堅持》新書發表會。（記者徐正揚攝）

統一首席教練高志綱升格作家，今天舉行《綱綱好的堅持》新書發表會。（記者徐正揚攝）統一首席教練高志綱升格作家，今天舉行《綱綱好的堅持》新書發表會。（記者徐正揚攝）

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