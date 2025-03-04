中職》球迷望眼欲穿 中市：洲際棒球場整建4月啟動

球迷盼不到洲際棒球場整修，中市：4月先啟動球迷反映最多的廁所改建。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場啟用即將滿20年，部份設備老舊，體育署已補助經費協助整修優化，不過，中職新年度新球季即將開打，球迷望眼欲穿等不到整建，台中市運動局長游志祥指出，將優先整、新建與球迷最直接攸關的廁所，預計4月分階段啟動，今年底冠軍賽前全面完成。

不過，中職會長蔡其昌指出，前年向體育署爭取匡列球場整修經費，各縣市球場整修已陸續完工，僅台中洲際球場還未動工。

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蔡其昌說，體育署已核定補助洲際球場「內野下層廁所整建」、「照明系統及LED燈具整建」、「二樓座位區整建」、「中央空調整建」及「球員休息室整修」5大項目，總經費共1.1億。

蔡其昌說，除廁所整建外，計畫中的每個項目球迷都非常在意，希望中市府加速辦理、盡快動工，讓洲際球場順利升級，打造更好的看球環境。

台中市議員周永鴻也指出，台中市長盧秀燕顧著喊蓋大巨蛋蹭棒球熱度，但台中最重要棒球場洲際棒球場的廁所改善卻延宕多時，顯示盧市府聲量擺第一，不重視行政執行力。

台中洲際棒球場除是國內職棒主戰場外，過去國際棒球賽事也常到台中開打，但球場啟用將滿20年，出現包括座椅、照明、廁所、空調等設備老舊問題，體育署去年補助經費協助台中洲際棒球場優化，優化計劃共計1.1億預算由中央補助一半，相關補助去年6月已核定，球場整建計畫進度緩慢，今年中職新球季開打在即，又引起球迷關注，甚至有球迷擔心，在台北大巨蛋啟用後，台中洲際棒球整建牛步化，未來重要賽事恐會跳過台中。

運動局指出，優化計畫中包括球員休息室及草皮等已改善完成，目前尚待改善的部份包括廁所、照明、空調及二樓座位區整建，其中又以廁所最為球迷垢病，因平日一般賽事也約有6、7千人進場觀賽，除設備老舊外，包括女性如廁常大排長龍，讓女球迷十分困擾。

游志祥指出， 目前針對與球迷最直接相關的廁所改建優先推動，除改建舊有廁所設備外，也會再增建新廁所空間，配合4月4日中信兄弟在台中洲際棒球場的主場開幕戰可能吸較多球迷進場觀賽，預計4月中旬啟動廁所整建，分兩階段進行整建，預計7月完成第一階段，全場廁所盼拚今年冠軍賽前完成，改建後廁所男女比可望自現有的1：3，提高到1：5。

至於照明改善，運動局指出，球場的照明度符合標準，只是規劃換節能照明，二樓座位區改善是規劃改善較大空間，空調也符合規定，均不影響球賽或看球，後續排程改善。

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