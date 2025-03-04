經典賽》日媒點出台灣隊苦戰原因 桃猿主帥：資格賽淘汰恐讓棒球熱潮消退

台灣隊成功取得經典賽會內賽門票。（資料照，記者林正堃攝）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊用了兩批幾乎不同陣容，去年底世界棒球12強賽奪冠，日前則歷經一番波折，在經典賽資格賽拿下明年會內賽門票。樂天桃猿總教練古久保健二接受日媒採訪表示，如果台灣隊在資格賽遭到淘汰的話，台灣好不容易掀起的棒球熱潮，很有可能就會此消退。

台灣過往國際賽都是派出職業球隊組成最強陣容參賽，但為了減輕球員負擔，同時培養年輕選手，在世界12強棒球賽奪冠後，規劃另一批球員打資格賽，讓台灣棒球人才庫更擴張，能有更多選項，未來組成更好的台灣隊。

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不過此舉也讓台灣隊在經典賽資格賽陷入苦戰，還差點遭到淘汰，所幸在附加賽擊敗西班牙，連續6屆都能參與經典賽會內賽盛事。日本集英社雜誌《sportiva》也指出，台灣隊會陷入苦戰的原因，除了組隊策略外，世界棒球整體實力的提升也是一大原因，世界棒球的競爭越來越激烈，傳統勁旅若是輕敵的話，隨時都有可能會被淘汰。

日本集英社雜誌《sportiva》訪問了樂天桃猿總教練古久保健二，他坦言，「誰都沒料到要打附加賽！」，他也說道，其實在12強賽之前，大家都認外即使換了另一批球員，還是可以贏球。《sportiva》指出，台灣可能是因為在12強賽奪冠後過於樂觀看待經典賽資格賽，覺得換一套陣容也能順利晉級，但現實卻比預想的還要更加嚴峻。

古久保認為無論如何，贏了就好，因為如果在資格賽就遭到淘汰的話，台灣好不容易掀起的棒球熱潮，很有可能就會此消退。古久保健二也指出，剛打完資格賽的球員不只是身體疲憊，精神上也是，所以他們必須要好好休息一下。

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