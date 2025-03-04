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馬術》亞洲盃少年馬術障礙國際錦標賽 3月11日后里登場

2025/03/04 18:43

2025年亞洲盃少年馬術障礙國際錦標賽，3月11日后里登場。（馬術協會提供）2025年亞洲盃少年馬術障礙國際錦標賽，3月11日后里登場。（馬術協會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將於3月11日至14日在台中后里馬場舉行，包括地主台灣選手在內，共有來自12個國家的少年騎士參賽，這也是台灣繼2018年後再度取得國際賽事主辦權，更是台灣第一次舉辦12歲到14歲的國際障礙超越賽。

本屆賽事包括地主台灣，還有香港、日本與沙烏地阿拉伯等12國參賽，合計13名選手同場競技，參賽馬匹由主辦國提供，選手如何快速建立與馬匹的默契，將決定比賽的表現與成績。中華民國馬術協會理事長許安進強調，這個年紀的參賽選手，可以說是「在馬背上長大的孩子」，因為要跳過障礙高度，一定要經過至少5年的磨練。

我國派出兩名選手參賽，分別是目前就讀華盛頓中學7年級的張爰爰與TMIS 長華國際蒙特梭利實驗小學6年級的郭家凝，兩位雖然年紀小小，但都是擁有豐富比賽經驗的少年好手，兩人將踏上賽事舞台，為地主爭取最佳成績。郭家凝今天到場參加記者會，展現大將之風，她強調在后里馬場比賽，可能會有一些主場優勢，她會努力爭取最佳成績。

比賽共兩回合，超越障礙高度為100公分，合計扣點越少的選手為贏家，若是有選手兩回合累積扣點相同，則比較第二回合的完成時間，時間越短的選手勝出，選手必須在第二回合搶時間完成比賽，以爭取優勢。

精彩賽事之外，主辦單位中華民國馬術協會還特別在后里馬場安排馬術嘉年華活動，讓觀眾除了欣賞小騎士的馬上英姿，還能透過嘉年華活動，進一步認識馬術運動的魅力。

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