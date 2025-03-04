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UVL》排球版「林家兄弟」對決！林錦龍爆料被弟弟林志釧的人生決定惹毛

2025/03/04 19:20

林錦龍（左）和林志釧（大專體總提供）（記者吳孟儒攝）林錦龍（左）和林志釧（大專體總提供）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕UVL大專排球聯賽上演「兄弟對決」，大仁科大的弟弟林志釧率隊以3：1擊敗就讀中原大學的哥哥林錦龍。

113學年度UVL大專排球聯賽公開男一級複賽續在泰山明志科大較勁，去年公開二級冠軍大仁科大，今天挑戰賽前七連勝的中原大學，上演林錦龍、林志釧兄弟對決。

能夠打敗中原大學，剛進大仁科大的林志釧超開心，直說是隊友給力，如果單就「兄弟對決」而言，林志釧表示：「當然還是哥哥比我強很多。」中原大學四年級的林錦龍坦言當然想贏，但接發球出狀況，有點無言。

雙親都是阿美族，爸爸林忠明是田徑選手的兩兄弟，國小時都活潑好動相繼加入排球隊，林錦龍有個很威的封號叫「左輪手槍」，把「世界足球先生」梅西當偶像的弟弟，則管自己叫「梅釧」。

國一時才163公分，國三時旱地拔葱長到188公分，現在跟哥哥一樣都是196公分的林志釧，和林錦龍相差5歲。「我小時候超怕哥哥的，一直到高中的時候才比較不怕他。雖然他平常對我很好，都會帶我出去玩，買東西給我吃。」

林錦龍說：「對啊！我一度很叛逆還中輟，EQ也差，那段時間心情不好時常把氣出在弟弟身上。」林志釧點頭如搗蒜笑說，看苗頭不對他就會「閃」一下，以免掃到颱風尾被「扁」。

在林錦龍眼中，林志釧一直是個很聽話的弟弟。「他和個性爆衝的我完全不一樣，個性很溫和，要他做什麼都乖乖去做，唯獨有一件事，他就是不肯聽我的話，讓我很生氣。」

到底啥事把老哥惹毛？林錦龍說：「我是為他的未來著想，希望他也進中原大學、打企排台產隊，結果他考上中原後，卻沒來唸，後來說好我要轉學，我幫他申請了他卻沒繳費，到現在想起來還是一肚子火。」

邊聽哥哥抱怨邊傻笑的林志釧，坦言自己對這件事很執著，因為進入台電男排隊一直是他的夢想。「雖然目前我只是幹事，還沒簽正式約，但只要有機會我還是想拚拚看。」並喊冤說：「我沒去繳費，是因為漏看了手機的訊息啦！」

兄弟登山，各自努力，林錦龍氣歸氣，還是肯定弟弟的進步，同時不吝給他建議。「攔網和發球穩定性有比之前好，但攻擊還是太靠網，而且缺少霸氣，我希望他可以像蔡沛彰一樣，成為一位可以獨當一面的攻擊手。」

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