網球》超暖心！佩古拉私人飛機助球員趕赴印地安泉

佩古拉。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國「富豪千金」佩古拉（Jessica Pegula）贏得奧斯汀女網賽冠軍後，特地讓私人飛機多等幾小時，協助雙打決戰的球員們共同趕赴下站千分大賽印地安泉，暖心善舉曝光贏得各界好評。

目前世界女單排名第4的佩古拉，在德州打下這項WTA250等級賽事單打金盃後，她的決賽對手同胞凱絲勒（McCartney Kessler），還得與中國老將張帥在雙打冠軍戰遭遇中國袁悅／俄國布林可娃（Anna Blinkova），過去也參與雙打的佩古拉很清楚，球員賽後馬不停蹄開車再轉機非常辛苦，因此她決定讓同行們「搭便機」，共同直飛南加州沙漠。

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無論從奧斯汀搭飛機到洛杉磯，然後轉往印地安泉，或者開車去達拉斯或休士頓機場碰運氣，其實都相當累，張帥特地在網路平台發文，感謝佩古拉的好意，讓她們至少省了9小時舟車勞頓，「我只想欣賞並傳遞愛。她原本可以在單打決賽後直接離開，卻如此無私而慷慨。」布林可娃和袁悅也都感謝佩古拉的幫忙。

31歲的佩古拉來自紐約州水牛城，家世非常顯赫，雙親除了經營石油和天然氣等事業有成，還是NFL水牛城比爾、NHL水牛城軍刀隊的老闆，但這位「富豪千金」在網壇行事低調，樂於助人更廣結善緣， 運動家精神展露無遺。

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