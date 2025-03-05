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經典賽》阪神虎翻譯敲再見安打！ 中國慘遭巴西2：12扣倒全敗淘汰

2025/03/05 07:20

巴西以12：2扣倒中國。（圖片取自WBC粉專）巴西以12：2扣倒中國。（圖片取自WBC粉專）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事，中國面對巴西在首局就被轟下6分大局，終場巴西在7局就以12：2扣倒中國，中國以0勝3敗確定小組賽墊底，無法參加二、三名的晉級賽，代表他們也無緣參加明年的世界棒球經典賽正賽。

中國此役派出王翔登板先發，但他卻連1個人次都無法解決，單局被敲3支安打，送出3次四壞保送，讓6個人上壘，失掉3分後被換下場，接替的索旭迪面對Gabriel Carmo，依舊直接被敲出安打失掉該局第5分，中國在首局一共失掉6分。

在首局大崩盤後，中國在後續僅於2、5兩局各得1分，反而巴西在2、3兩局合計又轟下5分進帳，兩隊戰到7局下半，中國必須守住1分才不會被巴西提前結束比賽，但是巴西隊游擊手，目前是日職阪神虎翻譯的伊藤‧維克托（Vitor Ito）敲出再見安打，終場巴西就以12：2扣倒中國，成功搶下小組賽第二勝。

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