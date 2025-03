鄭宗哲。(資料照,法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲,今天在大聯盟熱身賽替補上場「炸裂」,本季春訓首轟出爐。

海盜今日對戰紅襪,鄭宗哲在6局上半上場代守二壘,7下迎來打擊機會,他逮中富爾默(Michael Fulmer)的內角卡特球,掃出中右外野陽春砲,春訓首轟出爐,擊球初速100.6英哩。這也是他生涯在大聯盟春訓的第4轟。

鄭宗哲9下再度上場遭三振,成為本場比賽最後一個出局數,終場海盜以4:12大比分輸球。

鄭宗哲目前在春訓已出賽8場,合計13打數敲4安包含1轟,貢獻2分打點、跑回3分,打擊三圍.308/.333/.615。

此外,效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇今天先發出賽對決光芒,打第7棒守二壘,可惜3打數繳白卷吞2K,賽後打擊率降至0.067。

Tsung-Che Cheng with a laser into the seats pic.twitter.com/RnMMedwZnV