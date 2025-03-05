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MLB》今永昇太對教士4局絕好投！ 小熊外野手大秀快腿神技（影音）

2025/03/05 07:52

今永昇太。（路透）今永昇太。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士與小熊今天在春訓正面對決，小熊日籍先發左投今永昇太展現絕好調主投4局無失分，打者群也狂敲18支安打灌進16分，終場小熊就以16：1血洗教士，春訓戰績9勝2敗。

今永昇太首局雖投出1次觸身球保送，但3個出局數都用三振抓到，第二局再上演3上3下，第三局面臨得點圈有人危機仍順利化解，第四局被敲安但讓對手擊出雙殺打，形成變相3上3下。總計今永昇太4局被敲2安送出3K無失分，收下春訓首勝。

本場比賽小熊打者群大爆發，其中大物新秀蕭（Matt Shaw）3打數2安打，另一位大物新秀崔安托斯（James Triantos）替補上場2安2打點，資深外野手艾倫（Greg Allen）也有2安3打點演出，捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）也貢獻2安。

本場比賽小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）上演一次精彩的快腿表現，他在第二局二壘有跑者時敲出左外野方向一壘安打，左外野手傳回內野，接獲轉傳的羅沙里歐（Eguy Rosario）傳往二壘打算抓阿姆斯壯時發生失誤，阿姆斯壯便一口氣直接衝回本壘得分，大秀在農場時期就獲得高評價的極致跑速。

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