MLB》明星終結者威廉斯春訓首秀無失分！ 洋基大物「火星人」開轟

威廉斯。(資料照,法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕休賽季轉戰洋基的2屆明星終結者威廉斯(Devin Williams),今天迎來春訓初登板,後援1局無失分。

威廉斯是洋基在休賽季的重磅補強之一,條紋軍在去年12月中旬將明星左投柯提斯(Nestor Cortes)與新秀杜賓(Caleb Durbin)送至釀酒人,換來生涯累積68次救援成功的威廉斯。

洋基今日對戰費城人,威廉斯在4下登板,這是他本季春訓首度亮相,這局被敲出1支安打,但也送出1次三振,沒有失分。威廉斯此役後援1局退場,用球數12球,最快球速95.1英哩(約153公里)。

洋基打線狂掃15支安打,終場以12:3大勝費城人,前國聯MVP高德史密特(Paul Goldschmidt)與大物新秀「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)都有開轟表現。

The Martian leaves the yard



Jasson Domínguez goes oppo taco for his first homer of #SpringTraining! pic.twitter.com/nCRgP0u5qb