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MLB》明星終結者威廉斯春訓首秀無失分！ 洋基大物「火星人」開轟

2025/03/05 08:08

威廉斯。（資料照，法新社）威廉斯。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季轉戰洋基的2屆明星終結者威廉斯（Devin Williams），今天迎來春訓初登板，後援1局無失分。

威廉斯是洋基在休賽季的重磅補強之一，條紋軍在去年12月中旬將明星左投柯提斯（Nestor Cortes）與新秀杜賓（Caleb Durbin）送至釀酒人，換來生涯累積68次救援成功的威廉斯。

洋基今日對戰費城人，威廉斯在4下登板，這是他本季春訓首度亮相，這局被敲出1支安打，但也送出1次三振，沒有失分。威廉斯此役後援1局退場，用球數12球，最快球速95.1英哩（約153公里）。

洋基打線狂掃15支安打，終場以12：3大勝費城人，前國聯MVP高德史密特（Paul Goldschmidt）與大物新秀「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）都有開轟表現。

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