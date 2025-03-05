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NBA》賣掉東契奇被詛咒？ 獨行俠厄文報銷、AD本季恐不會再上場

2025/03/05 08:32

戴維斯。（資料照）戴維斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠在震撼聯盟的東契奇（Luka Doncic）交易案後便慘事不斷，今日傳出東契奇交易案主角，當家禁區神獸戴維斯（Anthony Davis）本季可能報銷的壞消息，而厄文（Kyrie Irving）更是因為左膝十字韌帶撕裂整季報銷。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在《The Pat McAfee Show》節目上表示，在交易後為獨行俠打首場比賽就受傷的戴維斯，有可能會整季報銷：「這並非不可能...該場比賽有可能就是我們本季最後一次看到AD。」若戴維斯本季報銷，那他在本季留下的數據將是場均25.7分、12.0籃板、3.4助攻、2.2火鍋、1.3抄截，其中43場出賽有42場都是在湖人。

而在該消息出現不久後，便傳出厄文因為左膝十字韌帶撕裂導致整季報銷的噩耗，厄文在東契奇離開後扛下一哥重擔，不過如今他將面臨漫長的復健過程，並期待能夠重返球場。

有外媒分析，目前戰績32勝30敗，排在西部第10的獨行俠有可能藉此機會直接「開坦」，因為今年選秀被認為有著數個充滿資質的大物，包含杜克狀元大熱門佛拉格（Cooper Flagg），羅格斯大學的貝利（Ace Bailey），還有與貝利同校，擁有5屆NBA冠軍的哈波（Ron Harper）之子，D.哈波（Dylan Harper）。

若獨行俠順利「坦」到好順位選下大物，再搭配順利回歸的厄文與戴維斯，以及射手湯普森（Klay Thompson），那或許新賽季的獨行俠仍有望繳出好成績。

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