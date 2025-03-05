NBA》被交易仍不忘前隊友 東契奇發文為厄文打氣

東契奇轉隊後仍與厄文有著好關係。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠一哥厄文（Kyrie Irving）傳出壞消息，昨天比賽第一節就受傷退場，檢查後確認是左膝十字韌帶撕裂，本季報銷，而被交易去湖人的東契奇（Luka Doncic）仍沒忘記前隊友，特別發文為厄文打氣。

在厄文受傷後，東契奇先是轉發動態為厄文祈禱，接著在確認十字韌帶撕報銷後，再度發限時動態，為厄文打氣寫道：「你會強勢歸來的，我的兄弟。」

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獨行俠在送走東契奇後厄運不斷，先是交易來的戴維斯（Anthony Davis）無限期缺戰，目前甚至傳出本季都不會回歸，接著萊福利（Dereck Lively II）、加佛德（Daniel Gafford）等主力接連受傷，如今厄文又整季報銷，他和戴維斯僅聯手了一場比賽，這個賽季接下來已經確定無緣見到兩人合作。

厄文本賽季平均貢獻24.7分4.8籃板4.6助攻，並且有著40.1%的三分命中率，而在他確定報銷後，《今日美國》記者吉爾吉特（Jeff Zillgitt）特別撰文表示，現在看起來送走東契奇這個交易，變得更糟糕了。

東契奇在IG發文為厄文打氣。（圖取自東契奇IG）

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