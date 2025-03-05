晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》被交易仍不忘前隊友 東契奇發文為厄文打氣

2025/03/05 09:03

東契奇轉隊後仍與厄文有著好關係。（資料照，美聯社）東契奇轉隊後仍與厄文有著好關係。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠一哥厄文（Kyrie Irving）傳出壞消息，昨天比賽第一節就受傷退場，檢查後確認是左膝十字韌帶撕裂，本季報銷，而被交易去湖人的東契奇（Luka Doncic）仍沒忘記前隊友，特別發文為厄文打氣。

在厄文受傷後，東契奇先是轉發動態為厄文祈禱，接著在確認十字韌帶撕報銷後，再度發限時動態，為厄文打氣寫道：「你會強勢歸來的，我的兄弟。」

獨行俠在送走東契奇後厄運不斷，先是交易來的戴維斯（Anthony Davis）無限期缺戰，目前甚至傳出本季都不會回歸，接著萊福利（Dereck Lively II）、加佛德（Daniel Gafford）等主力接連受傷，如今厄文又整季報銷，他和戴維斯僅聯手了一場比賽，這個賽季接下來已經確定無緣見到兩人合作。

厄文本賽季平均貢獻24.7分4.8籃板4.6助攻，並且有著40.1%的三分命中率，而在他確定報銷後，《今日美國》記者吉爾吉特（Jeff Zillgitt）特別撰文表示，現在看起來送走東契奇這個交易，變得更糟糕了。

東契奇在IG發文為厄文打氣。（圖取自東契奇IG）東契奇在IG發文為厄文打氣。（圖取自東契奇IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中