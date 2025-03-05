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MLB》合約年拚大約！費城人明星春訓初登板賞洋基2K、喊話想續留

2025/03/05 09:05

蘇亞雷斯今天對洋基主投2局飆2K無失分。（路透）蘇亞雷斯今天對洋基主投2局飆2K無失分。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天對陣洋基，雖然王牌惠勒（Zack Wheeler）核爆狂失6分導致球隊以3：12輸球，不過好消息是，上季因傷影響表現的左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）登板2局無失分，更用招牌變速球K掉2名打者，賽後他也談到有關今年合約年的想法。

今天蘇亞雷斯面對洋基後援主投2局，被打1支安打，送出2次三振沒有失分，不過速球比去年春訓慢2.6英哩，也比上季平均慢2.0英哩受到關注，但他對此坦言：「請記住，我從來都不是丟很快的球員。」

本季對蘇亞雷斯是相當關鍵的球季，因為他在今年結束後可以成為自由球員，若表現良好，他有機會拿到一張大合約，反之則會讓各隊有所保留。

上季蘇亞雷斯在明星賽前繳出王牌身手，16場先發拿下10勝2敗，防禦率1.83，並首度入選明星賽，然而在那之後，他受到腿部與肩膀傷勢影響，賽季最後的11場先發，他只有2勝6敗，防禦率6.54。蘇亞雷斯談到上季的問題認為，背傷是影響他去年表現的最大問題，今年他的課題就是如何在整個賽季都保持健康，而球團也會掌控蘇亞雷斯的工作量，讓他能夠從賽季初到尾聲都保持健康與投球效率。

蘇亞雷斯是以國際自由球員身份加入費城人，從16歲加入友愛之邦至今已29歲，即將在今年賽季結束後獲得自由球員資格的蘇亞雷斯，已經聘請知名經紀人波拉斯（Scott Boras）為他談合約，過去波拉斯的球員幾乎都會進入自由市場測試身價，蘇亞雷斯可能也會如此。

談到即將成為自由球員，蘇亞雷斯說道：「我想留在費城。這是我從小效力至今的球隊。我從我真的很年輕的時候就在這打球。我只想要留在這裡。我想要生涯都在這裡投球。」

本季費城人將迎來三位重點球星成為自由球員，蘇亞雷斯是一個，另外兩人則是明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與史瓦伯（Kyle Schwarber）。而球團可能早就為蘇亞雷斯的離去買了保險，休賽季透過交易迎來左投魯薩多（Jesus Luzardo），且大物新秀培因特（Andrew Painter）也有望在球季中段被拉上球隊扛下先發輪值。

儘管不一定能續留，蘇亞雷斯依舊強調，「我從來沒有想過離開這個地方，我會繼續相信我能夠持續待在這裡，我將會待在這裡很長一段時間，因為那就是我想要的。」

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