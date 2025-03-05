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奧爾良大師賽》陳子睿／林煜傑扳倒世界第6中國組合 闖男雙16強

2025/03/05 09:03

陳子睿/林煜傑在法國奧爾良羽球大師賽打敗中國第3種子的何濟霆/任翔宇（資料照，羽協提供）陳子睿/林煜傑在法國奧爾良羽球大師賽打敗中國第3種子的何濟霆/任翔宇（資料照，羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙陳子睿／林煜傑今天凌晨在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽，以21：18、21：17打敗中國第3種子的何濟霆／任翔宇，驚奇挺進16強。

世界排名37的陳子睿／林煜傑在去年開始合作搭配，並在今年第一次全國排名賽封王，也讓兩人增添不少信心。值得一提的是，陳子睿是羽球名將陳康之子，林煜傑的雙親也是羽球選手，兩位「羽二代」合體也備受期待。

陳子睿／林煜傑這次遭遇強敵，兩局都在最後關頭跟對手激戰，不過台灣組合都把握住機會，首局是從18：18平手連得3分先下一城，次局則是18：17領先又連得3分，最終34分鐘就擺平對手，16強將對陣日本組合綠川大輝／山下恭平。

世界排名第6的何濟霆／任翔宇在2024年共拿下3冠、2亞，不過兩人在2025年有點陷入低迷，在超級1000馬來西亞公開賽首輪就出局，超級750印度公開賽則16強淘汰，如今在法國奧爾良雖然高居第3種子，遭台灣組合扳倒。

台灣第一男雙李哲輝／楊博軒則以21：17、21：16打敗自家人楊博涵／劉廣珩，加上陳子睿／林煜傑、張課琦／柏禮維，台灣目前共3組男雙晉級16強。

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