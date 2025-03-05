MiLB》有望成老虎農場驚奇！ 李灝宇最新球探報告出爐

李灝宇持續在大聯盟春訓奮鬥當中。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天大聯盟官網的《MLB Pipeline》更新老虎農場排名，目前正在大聯盟春訓奮鬥的台灣好手李灝宇名列老虎農場第8名。

李灝宇在報告中的各項工具分數，分別是打擊55、力量45、速度45、臂力50、守備50，整體50的平均水準。李灝宇在2021年被費城人以57萬美元簽下後，在2023年透過明星投手羅倫森（Michael Lorenzen）的交易案被單換到老虎隊。

請繼續往下閱讀...

報告提到，李灝宇的本壘板紀律、長打潛力以及速度的結合，讓他符合老虎農場對於陣中新秀的要求，在2023年的秋季聯盟表現優異後，去年李灝宇把這些特點都在2A給展現出來，不過在八月中他便因為下背部的傷勢導致球季報銷。

在打擊層面上，李灝宇被點出對快速球的攻擊策略積極，同時控制好球帶的能力也很優秀，讓他能夠持續產出高品質的擊球。上季李灝宇的被三振率17.9%創生涯新低，不過球探表示，令人意外的是，他的被保送率同時也跟著下滑。

上季李灝宇出現大量拉打，球探認為可能是因為老虎2A的左外野（有一堵很高的牆）更有利於敲出二壘安打，但如果李灝宇能夠藉此打出更多強勁的平飛球而非滾地球的話，那他也能夠從中獲益。

儘管李灝宇的身材矮壯，但他依舊在壘間的展現不俗的跑壘直覺與迅速步伐，去年17次盜壘嘗試成功16次，而且在二壘防區也展現出紮實的防守功力。

報告認為，雖然李灝宇有機會成為老虎農場的驚奇新秀，但他的傷病史不只放緩他的進步，也讓他最終是否能夠成為大聯盟每日輪替球員或工具人出現問號。不過目前以李灝宇所在的層級來說他還是非常年輕，倘若在今年被升上3A，對手有可能使用大量變化球來挑戰他的打擊策略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法