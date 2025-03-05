NBA》厄文、AD等一票主力倒光光 獨行俠恐寫聯盟25年尷尬紀錄

獨行俠遇到主力傷病潮，今年可能無緣季後賽。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠近期包含「AD」戴維斯（Anthony Davis）、萊福利（Dereck Lively II）等主力接連受傷，昨日一哥厄文（Kyrie Irving）又因為左膝十字韌帶撕裂報銷，目前戰績已經滑落至西部第10，如果最終沒打進季後賽，將成為一項聯盟25年來的尷尬紀錄苦主之一。

獨行俠上賽季在厄文、東契奇（Luka Doncic）聯手下，一路闖進冠軍賽，最終敗給塞爾提克。根據《ESPN》統計，聯盟過去25年來，僅有4支球隊在打到冠軍賽的隔季與季後賽無緣，分別是2004至2005年的湖人、2014至2015年的熱火、2018至2019年的騎士、以及2019至2020年的勇士。

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這些球隊中，湖人是因為交易走歐尼爾（Shaquille O'Neal）進入重建，熱火、騎士則和詹姆斯（LeBron James）轉隊有關，勇士則是遇到了傷病潮因而無緣季後賽，而如果獨行俠今年無緣季後賽，將成為這項紀錄的新一位苦主。

獨行俠近期吞下2連敗，最近5場也只贏了1場，目前32勝30敗西部第10，排在附加賽末端，不過與第11的太陽有3至4場安全距離，和第6的勇士也僅有2場勝差。

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