經典賽》太虐了！10：0「扣倒」德國 哥倫比亞3連勝強勢晉級

哥倫比亞以10：0「扣倒」德國。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕經典賽資格賽B組賽事，哥倫比亞以10：0「扣倒」德國，勇奪3連勝以分組第一出線，晉級2026WBC會內賽。

德國在首局守備大亂調發生2次失誤，讓哥倫比亞發動一輪猛攻灌進5分大局，為這場比賽勝負提前定調。德國先發投手哈里森（Mark Harrison）僅投0.1局退場，丟5分（2責失）。

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哥倫比亞3下1出局後，卡馬戈 （Jair Camargo）掃出長打帶起攻勢，接著連續3支安打串聯，這局再添2分取得7：0領先。

哥倫比亞4下再度補刀攻下2分，前5局打完握有9：0領先。7下哥倫比亞無人出局攻佔滿壘，拉莫斯（Jose Ramos）敲安打回第10分，達到7局相差10分的「扣倒」門檻，提前結束比賽。

哥倫比亞火力全開，打線狂掃15支安打，赫雷拉（Dilson Herrera）貢獻4安鐵支。投手方面，哥倫比亞動用5投完封對手，且僅讓德國敲4安。

資格賽B組戰況，哥倫比亞3勝0敗排名分組第一，成功取得正賽資格，中國0勝3敗遭淘汰，德國將與巴西進行生死戰，爭取最後一張晉級門票。

哥倫比亞以10：0「扣倒」德國。（法新社）

德國被打爆。（法新社）

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