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體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞28分、巴特勒19分 勇士打敗東部勁旅尼克

2025/03/05 11:05

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）、J.巴特勒（Jimmy Butler）今在客場合力進帳47分，並帶領勇士克服上半場落後的頹勢，最終以114：102打敗地主尼克隊，戰績34勝28敗也守住西部第6的位置。

勇士在上半場打完還以47：55落後，不過第三節柯瑞攻下14分、巴特勒挹注9分，兩人攜手帶隊單節進帳35分，也以領先之姿進入第四節。勇士在第四節剩6分24秒由桑托斯（Gui Santos）投進三分球後，更點燃一波11：0攻勢，直接甩掉尼克，最終就在客場奪下勝利。

柯瑞此仗21投10中，包括三分球9投5中，攻下全隊最高28分外帶7籃板、9助攻，巴特勒則攻下19分、4籃板和4助攻，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）19分、希爾德（Buddy Hield）拿15分，D.格林（Draymond Green）有8分、9籃板及8助攻。

3連勝遭到中斷的尼克，此仗阿努諾比（OG Anunoby）砍進29分最多，一哥布朗森（Jalen Brunson）也有25分進帳，只是地主的三分球僅命中8顆，且命中率僅24.2％，也只能接受在主場吞敗的事實。

巴特勒。（法新社）巴特勒。（法新社）

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