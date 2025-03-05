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體育 籃球 NBA

NBA》暴龍「假Kobe」0.5秒準絕殺 魔術一哥飆分秀留遺憾

2025/03/05 11:51

華特（右二）三分球準絕殺魔術。（美聯社）華特（右二）三分球準絕殺魔術。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕魔術今天主場迎戰暴龍，一哥班切羅（Paolo Banchero）狂砍41分上演飆分秀，不過高得分未能帶領球隊贏球，暴龍在新秀後衛「假Kobe」華特（Ja'Kobe Walter）的準絕殺帶領下，以114比113帶走比賽。

魔術今天第三節進攻當機僅拿19分，反觀讓暴龍拿了31分，以7分落後進入決勝節，決勝節前段又被拉開比數，處於10分上下的落後，比賽中後段在一哥班切羅帶頭下反擊，並在讀秒階段連續得分，先是追平比數，接著4.1秒兩罰俱中以113比111反超。

此時暴龍喊暫停安排進攻，被台灣球迷戲稱「假Kobe」的華特在弧頂投進高難度三分，硬是將領先要了回來，同時只留0.5秒給魔術，魔術最後一擊未能打成，讓暴龍帶走勝利。

班切羅今天繳出41分8籃板8助攻成績單，另外還有1火鍋和4抄截，並在第四節轟下22分，華格納（Franz Wagner）攻下全隊次高28分；暴龍方面，投進致勝球的華特有17分進帳，巴瑞特（RJ Barrett）攻下全隊最高21分，一哥巴恩斯（Scottie Barnes）則有17分13籃板。

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