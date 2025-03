MLB》佐佐木朗希春訓初登板狂飆5K！ 大谷翔平、山本由伸同場獻技

佐佐木朗希初登板3局飆5K無失分。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在春訓對陣紅人,道奇隊三大日本球星山本由伸、大谷翔平以及佐佐木朗希都有亮相,其中初登板的佐佐木朗希表現最為突出,主投3局狂飆5K沒有掉分,道奇在比賽後段逆轉紅人取勝。

山本由伸在今天擔任先發投手,在首局就失掉2分後回穩,後3局都沒有再失分,總計今天4局被打4支安打,失掉2分都是責失分,送出3K沒有保送。

佐佐木朗希在5局接替山本由伸登板,進行春訓的首次登板,一開始他先讓馬提(Noelvi Marte)擊出滾地球出局,接著被溫斯(Austin Wynns)敲安後對費爾柴德(Stuart Fairchild)投出觸身球,在一、二壘有人的失分危機下,佐佐木朗希用招牌指叉球,連續讓佛里朵(TJ Friedl)與麥克連(Matt McLain)站著不動被三振化解危機。

6局朗希續投,儘管一開始就被克魯茲(Elly De La Cruz)擊出二壘安打,但依舊力保不失,7局朗希更順利投出3上3下飆2K,完成今天投球任務。佐佐木朗希初登板可圈可點,3局投球被打2支安打,送出四壞、觸身各1,飆出5次三振。

Roki Sasaki strikes out 5 in his #SpringTraining debut. pic.twitter.com/RWUPHApuFS