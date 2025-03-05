MLB》佐佐木朗希春訓初登板狂飆5K！ 大谷翔平、山本由伸同場獻技

佐佐木朗希初登板3局飆5K無失分。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在春訓對陣紅人，道奇隊三大日本球星山本由伸、大谷翔平以及佐佐木朗希都有亮相，其中初登板的佐佐木朗希表現最為突出，主投3局狂飆5K沒有掉分，道奇在比賽後段逆轉紅人取勝。

山本由伸在今天擔任先發投手，在首局就失掉2分後回穩，後3局都沒有再失分，總計今天4局被打4支安打，失掉2分都是責失分，送出3K沒有保送。

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山本由伸首局失2分後回穩。（路透）

佐佐木朗希在5局接替山本由伸登板，進行春訓的首次登板，一開始他先讓馬提（Noelvi Marte）擊出滾地球出局，接著被溫斯（Austin Wynns）敲安後對費爾柴德（Stuart Fairchild）投出觸身球，在一、二壘有人的失分危機下，佐佐木朗希用招牌指叉球，連續讓佛里朵（TJ Friedl）與麥克連（Matt McLain）站著不動被三振化解危機。

6局朗希續投，儘管一開始就被克魯茲（Elly De La Cruz）擊出二壘安打，但依舊力保不失，7局朗希更順利投出3上3下飆2K，完成今天投球任務。佐佐木朗希初登板可圈可點，3局投球被打2支安打，送出四壞、觸身各1，飆出5次三振。

Roki Sasaki strikes out 5 in his #SpringTraining debut. pic.twitter.com/RWUPHApuFS — MLB （@MLB） March 5, 2025

大谷翔平今天擔任一棒指定打擊，3打數敲出1安打，連續3場比賽敲安，打擊率3成75，不過大谷在擊出安打後因為躁進跑壘在二壘出局，讓下棒的貝茲（Mookie Betts）開轟後只進帳1分打點。

大谷翔平敲安但在二壘出局。（美聯社）

本場比賽道奇在前7局打完還以1：2落後，不過8局在球隊陣容已經換成二線球員後，道奇發起大反攻，單局灌進3分逆轉比賽，春訓戰績7勝6敗。

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