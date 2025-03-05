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中職》開季大辦桌限量900席 聯盟公布6隊啦啦隊名單

2025/03/05 11:22

中職舉辦開季團員大辦桌。（中職提供）中職舉辦開季團員大辦桌。（中職提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2025台灣運彩中華職棒開季宣傳移師到高雄展覽館，舉辦「開季團圓大辦桌」，邀請高雄內門知名辦桌洪師傅和球迷共襄盛舉，聯盟今天宣布，售票將在3月6日中午12點在ibon開賣，限量900席。

「開季團圓大辦桌」邀請高雄內門洪師傅辦桌，總計開放90桌共900席（每桌超過6600元），並致贈Team Taiwan應援毛巾一條，售票將在3月6日中午正式開賣，辦桌席位分成3種價位，大辦桌「白金區」100席1080元、大辦桌「搖滾區」400席780元、大辦桌「一般區」400席680元，此次活動除了可以享用到美食佳餚，各隊應援團也將帶來精彩的表演，球迷朋友千萬不要錯過這次的棒球盛宴。

開季宣傳象徵新球季即將展開，中華職棒和六球團已準備就緒，六隊球星和啦啦隊女孩代表將現身開季宣傳和大家同樂，最強開季應援團出席名單確認，中信兄弟畇二、林可、夏蕾、小迪、凱蒂、晴兒，統一獅Mina、包子、侯芳、希美、千紘、柔一，樂天桃猿陳伊、儷軒、芷軒、KAHO、李昀、岱縈，味全龍群群、蘿拉、心璇、菲菲 、柳柳、賴可，富邦悍將潔潔、KAPO、禾羽、雅惟、栗子、秀秀子，台鋼雄鷹螢螢、圈圈、JC、一粒、妡0、李樂，六隊女孩將展現才藝進行演出，還會和球迷們進行互動小遊戲，眾所矚目的六隊球星名單則在日後於中華職棒臉書粉專公告。

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