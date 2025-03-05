全國中小學手球賽新北奪3冠 海山高中、漳和國中獲3連霸

新北市漳和國中參加「113學年度全國中小學師生手球錦標賽」，獲得國中女子組冠軍，且締造三連霸佳績。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市海山高中、錦和高中與漳和國中手球隊，3校攜手拿下「113學年度全國中小學師生手球錦標賽」高中男子組、高中女子組及國中女子組冠軍，其中海山高中、漳和國中皆取得3連霸佳績，市長侯友宜今天在市政會議各頒發20萬元培訓金，勉勵選手持續努力，為新北爭光。

侯友宜表示，手球運動在新北扎根發展，海山高中在高男組表現亮眼，連續3年奪得全國冠軍，錦和高中有漳和國中畢業班底銜接，在高女組穩固后座，漳和國中則是國女組的「東方不敗」，在全國中小學師生手球賽拿下3連霸，從去年8月就沒有輸球過，創造年度大滿貫的紀錄。

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體育局長洪玉玲指出，「113學年度全國中小學師生手球錦標賽」各組冠軍隊伍有機會取得國家代表權，前往歐洲參加錦標賽，海山高中與漳和國中皆是一路過關斬將，從預賽到決賽以全勝之姿拿下冠軍，並且都創下師生手球錦標賽3連霸的紀錄。

漳和國中手球隊教練李協政表示，這次贏得比賽不容易，由於學校球館正在重建，且隊上多名主力選手因受傷或生病無法參加訓練，迫使預賽時必須調整先發陣容，以戰養戰，在困難中尋找獲勝之道。

漳和國中隊長邱莎分享說，比賽過程無論是技術上的挑戰還是心理上的考驗，隊員都努力突破自我、奮勇向前，順利奪得冠軍。

錦和高中教練團提到，此次賽事充滿挑戰，選手們在充滿壓力的環境下表現出色，教練團一同扛起重擔，帶領球隊突破困境，最終拿下冠軍。

錦和高中手球隊長趙慶顏也說，回想訓練情景，每次都練習到虛脫、全身痠痛，但是站上比賽場地時，儘管忍受身體疼痛的不適，他選擇堅持到底，誓言要和隊友一起走向勝利，終於如願站上冠軍舞台。

新北市錦和高中參加「113學年度全國中小學師生手球錦標賽」，拿下高中女子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

新北市海山高中參加「113學年度全國中小學師生手球錦標賽」，獲得高中男子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

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